Sinner-Schoolkate agli Australian Open 2025, quando gioca: orario, dove vederlo in tv e streaming

Dopo la vittoria nel primo turno contro Jarry, Sinner torna in campo. L'azzurro se la vede al secondo turno degli Australian Open contro Tristan Schoolkate scopriamo dove e quando

Jannik Sinner firma l’avvio eloquente che sappiamo, agli Australian Open 2025. Archiviato il 1° turno contro Jarry, si prepariamo a goderci lo spettacolo che verrà offerto da Sinner-Schoolkate, incontro che promette sulla carta molto. E che riserverà agli appassionati di tennis ed estimatori del numero 1 del ranking mondiale spunti di riflessione su quanto il campione altoatesino stia cambiando lo sport.

Appuntamento, dunque, con una partita di certo su livelli tecnici esaltanti: l’incontro è in programma alla Rod Laver Arena, nella notte australiana e quindi ad un orario possibile per i sostenitori italiani ed europei.

Quando gioca Sinner contro Schoolkate

Ma quando scenderà di nuovo in campo Sinner, di preciso? Secondo quanto già illustrato in merito al programma degli Australian Open 2025, il numero 1 scenderà in campo giovedì 16 gennaio non prima delle ore 9 a seguito del match che vedrà contrapposti un altro italiano, Matteo Berrettini a Holger Rune. Da calendario, Sinner giovedì 16 gennaio a partire dalle 9 italiane circa contro la wild card Schoolkate.

Il tennista occupa, attualmente, la posizione numero 173 della classifica ATP ed accede al secondo turno dopo aver ottenuto una wild card e aver superato Taro Daniel. Jannik da tempo, ormai, occupa invece la 1° posizione del ranking ATP.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sinner-Schoolkate

Data: 16 gennaio 2025

Orario: 9:00 circa

Competizione: Australian Open

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN, Discovery+

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv e streaming

Come anticipato sopra, il match tra Sinner e Schoolkate verrà trasmesso, al pari delle altre partite degli Australian Open, da Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. E così anche per quel che riguarda l’eventualità dis seguire in streaming e in mobilità l’evento.

L’incontro di Sinner si potrà vedere, sempre e solo per abbonati, su Sky Go, NOW, DAZN, il player di Eurosport e Discovery+. Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now il match oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live.

Nessun precedente tra Sinner e Schoolkate

Quello che ci attende quindi giovedì mattina è uno scontro inedito, sotto ogni punto di vista. Anche a livello di precedenti. Non ci sono confronti tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate.

D’altronde era quasi improbabile visto e considerato che l’australiano ha vinto solo due partite nel circuito maggiore e ne ha disputate appena cinque. Altamente improbabile, vi fossero scontri da statistiche prima di questo che comunque rimane un passaggio decisivo per Sinner che si presenta come campione dell’ultima edizione degli AO.