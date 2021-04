Sinner: "Sono contentissimo, è stata una battaglia"

“E’ incredibile, sono contentissimo. E’ stata una semifinale molto difficile da giocare, Bautista è un giocatore solidissimo, è stata una battaglia”. Così Jannik Sinner dopo aver piegato al terzo set lo spagnolo Roberto Bautista Agut nelle semifinali di Miami guadagnandosi l’accesso alla sua prima finale in un Masters 1000. “Vincere oggi vuol dire tanto per me. All’inizio eravamo tutti e due un po’ tesi. Oggi non era facile giocare bene, c’era vento. Ho cercato di servire meglio, farlo muovere un po’ di più e mischiare un po’ le carte. Nell’ultimo game in cui ho servito io ho sentito un po’ più di ritmo e mi sono detto di giocarmi il tutto per tutto nel successivo”.

OMNISPORT | 02-04-2021 22:34