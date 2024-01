Sinner, Torino illumina la Mole per celebrare il trionfo agli Australian Open

La città delle Atp Finals omaggia il campione altoatesino col simbolo della città

30-01-2024 09:35

All’indomani della storica vittoria agli Australian Open, la città della Atp Finals omaggia Jannik Sinner. Il volto del campione altoatesino è stato infatti proiettato la sera del 29 gennaio sulla Mole Antonelliana, simbolo di Torino, mentre i ponti sul Po sono stati illuminati di arancione, il colore simbolo dei tifosi del tennista. Oltre a celebrare il successo di Sinner, inoltre, la città mette in campo un’altra iniziativa legata al tennis. Per ringraziare il pubblico e i torinesi per l’entusiasmo dimostrato durante il torneo dei maestri e condividerne il ricordo, verrà data la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente gli stendardi che hanno caratterizzato il look di Torino nelle ultime due edizioni del torneo. Immagini di Alessandro Di Marco