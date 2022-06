Sirene estere per Scamacca: le big 'italiane' in apprensione

28-06-2022 17:19

Gianluca Scamacca sempre più lontano dalla Serie A. Questo quanto trapela non solo dai quotidiani nazionali, perché iniziano ad essere diversi i riscontri anche su quelli del resto d’Europa, in particolare in Spagna e Francia. L’ultimo in ordine di tempo, Le Parisien.

PSG: Messi e Mbappé tentano Scamacca

Dalla capitale francese infatti arrivano forti le voci d’interessamento da parte della dirigenza del PSG, che con ogni probabilità saluterà Mauro Icardi e dovrà cercare una prima punta che non lo faccia rimpiangere. Anzi, magari un riferimento al centro di un attacco atomico completato da Messi e Mbappè… Niente male. Specie se sulla permanenza di Neymar aleggiano più dubbi in quel di Parigi. Con l’eventuale addio del brasiliano, l’attaccante romano troverebbe sicuramente più spazio.

Atletico Madrid: la chiave per Scamacca è Morata

Molto forte anche l’interesse da parte dell’Atletico del Cholo Simeone sul centravanti del Sassuolo e della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Il Mundo Deportivo scrive però che la trattativa si potrà avviare solamente una volta che Alvaro Morata avrà trovato una nuova casa. I Colchoneros, come dichiarato dal loro Presidente Cerezo, non hanno intenzione di puntare sull’ex Real e Juve, ma al momento sull’attaccante spagnolo non si è scatenata una concorrenza agguerrita. Dunque l’Atletico dovrà fare in fretta a trovare acquirenti, per provare ad assicurarsi le prestazioni di Scamacca.

Scamacca costa troppo per la Serie A

Quel che pare ormai sicuro è che in Italia nessuna big ha puntato con decisione sulla punta centrale 23enne del Sassuolo. Non che siano mancati gli interessamenti: in principio la Juventus, poi Inter e Milan, infine il Napoli che vorrebbe tutelarsi firmando un altro attaccante futuribile in caso di partenza da parte di Victor Osimhen. Fatto sta che il futuro di Scamacca, ogni giorno che passa, pare essere sempre più lontano dallo Stivale.

