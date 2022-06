PSG, un club argentino su Icardi

10-06-2022 22:20

Per Mauro Icardi si fa avanti un pretendente argentino. Secondo quanto riferito da Radio Continental, il River Plate ha chiesto informazioni sul giocatore: una ghiotta occasione per il PSG che potrebbe così agevolarne la cessione, poiché ormai il centravanti non rientra più nei piani del club francese. Peraltro nell’ultima stagione il classe ’93 ha segnato solo 5 reti in 30 presenze.

Anzi, già nella finestra di mercato invernale circolavano voci di mercato che lo accostavano alla Juventus. L’ingaggio, tuttavia, resta un ostacolo non indifferente per le casse del club di Buenos Aires, ma intanto si è già registrato il primo contatto tra le parti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE