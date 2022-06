Juventus, Morata verso il ritorno all'Atletico Madrid

10-06-2022 15:34

Secondo Sportmediaset non è andata bene la trattativa tra Federico Cherubini e l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. Il club bianconero ha già sborsato 20 milioni per il prestito biennale, e ora dovrebbe versarne altre 35 per l’acquisto definitivo.

Da tempo la Juve ha chiarito che non avrebbe pagato la cifra intera, e dunque era iniziata una seconda trattativa per provare a far abbassare il prezzo del riscatto. Questa trattativa, riporta ora Sportmediaset, sarebbe fallita, e dunque lo spagnolo sarebbe destinato a lasciare la Vecchia Signora e a ritornare a Madrid, per poi probabilmente essere di nuovo ceduto.

