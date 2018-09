Sirene inglesi per Musacchio

In pochi si sarebbero aspettati che Gennaro Gattuso potesse dare fiducia a Mateo Musacchio, soprattutto dopo l’arrivo di Mattia Caldara a Milano.

Il difensore argentino, invece, è partito titolare contro Napoli e Roma e, in entrambe le gare, ha regalato buone prestazioni. Un dettaglio che non è sfuggito ad alcune squadre, in particolare in Premier League.

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, ci sarebbero tre club interessati al giocatore: Fulham, Crystal Palace e Wolverhampton. Il Milan lo acquistò dal Villarreal per 18 milioni e Leonardo chiederà minimo quella cifra per lasciarlo partire.

