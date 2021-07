Sirigu scaricato dal Torino: si inserisce il Genoa

Il Torino ha già fatto capire a Salvatore Sirigu che i piani tecnici in vista della prossima stagione non prevedono la sua presenza in campo. Ma il portiere sardo, che pure ha giocato qualche minuto contro il Galles nella spedizione dell’Italia a Euro 2020, non intende farsi cogliere impreparato da tale decisione del suo club. E si sta già guardando intorno.

La sua carriera potrebbe quindi ripartire nella prossima stagione dalla Liguria. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, sulle sue tracce si è messo il Genoa che potrebbe affidargli la porta in vista della ripresa del campionato. Una soluzione di esperienza per un club che, dopo l’ultima salvezza divenuta semplice solo nel girone di ritorno, punta a un 2021-2022 più tranquillo rispetto alle ultime tribolate stagioni.

OMNISPORT | 10-07-2021 23:59