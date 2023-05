Siviglia, Rakitic: "Mendilibar ci ha risollevati con la sua schiettezza"

Il centrocampista croato di lungo corso degli andalusi ha ripercorso la risalita della squadra dopo gli esoneri di Lpetegui e Sampaoli

22-05-2023 17:29

Nonostante lo 0-0 nella stracittadina contro il Betis, il Siviglia si gode la risalita in classifica nella Liga spagnola e, soprattutto, la qualificazione alla finale di Europa League (in cui incontrerà la Roma di José Mourinho= a scapito della Juventus di Massimiliano Allegri. Tutto merito del nuovo tecnico José Luis Mendilibar, subentrato quando dopo gli esoneri di Lopetegui e Sampaoli, con la squadra in zona retrocessione. Il centrocampista Ivan Rakitic ha dscritto momento e situazione intervistato da Tuttosport:

“Le cose purtroppo non stavano andando affatto bene. C’è stato un momento in cui eravamo addirittura a due punti dalla zona retrocessione. Incredibile: noi invischiati nella lotta per salvare la categoria! E, in tutto ciò, tre allenatori diversi in sette mesi. Ma il calcio è fatto anche di queste cose, nel bene e nel male. Mendilibar ha portato il suo contributo di idee parlandoci con estrema franchezza. È una persona che dice pane al pane e vino al vino”.