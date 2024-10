Six Kings Slam, semifinale Sinner-Djokovic: orario e dove vedere in tv e streaming il match tra Jannik e Nole

Tutte le informazioni sulla semifinale del torneo di esibizione in corso a Riyadh. Dall'orario italiano alle modalità per non perdersi nemmeno uno scambio tra i due campioni del tennis mondiale

Tra qualche ora sarà ancora Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il numero uno al mondo del tennis e il 24 volte campione dello Slam si sfidano nella semifinale del Six Kings Slam in quel di Riyadh per il re-match immediato della finale del Masters 1000 di Shanghai che ha incoronato Jannik e, in un certo senso, certificato un formale passaggio di consegne tra i due. Nole, però, non sembra avere nessuna intenzione di gettare la spugna e in Arabia proverà a prendersi la rivincita. Scopriamo quando e come godersi questo scontro tra titani che si preannuncia spettacolare.

Sinner-Djokovic, una semifinale che sa di match point

Il Six Kings Slam regala agli appassionati di tennis il secondo Sinner-Djokovic nel giro di pochi giorni. Il numero uno al mondo e il campione serbo tornano a incrociare le racchette per il torneo di esibizione di scena sul cemento di Riyadh, in Arabia Saudita, ad appena quattro giorni dalla finale del Master 1000 di Shanghai che ha incoronato l’altoatesino .

Un incontro importante, anche perché, la serie tra i due è sul 4-4 e questo potrebbe essere un vero e proprio match point. Senza dimenticare che, anche se la posta in palio non sarà rappresentata da punti utili per il ranking ATP, c’è montepremi da capogiro da conquistare e che assicura al vincitore del torneo la bellezza di sei milioni di dollari.

A che ora inizia la semifinale tra Jannik e Nole

Nole, così come Rafa Nadal che sfiderà Carlos Alcaraz, ha conquistato di diritto la semifinale. Sinner, invece, è stato chiamato a vedersela con Daniil Medvedev, numero cinque al mondo, liquidato in due set (6-0, 6-3) mettendo in mostra un ottimo tennis. Ora, all’altoatesino non resta che superare Djoko per regalarsi la finale che, con molta probabilità, lo metterà ancora una volta di fronte ad Alcaraz. Il match con il serbo è in programma giovedì 17 ottobre alle 18.30 (ora italiana), a seguire il “derby spagnolo”, che andrà in scena non prima della ore 20.

Dove vedere Sinner-Djokovic

La semifinale Sinner-Djokovic del Six Kings Slam sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Il match potrà essere seguito live anche sulle piattaforme streaming DAZN, NOW TV e Supertennis. Sulle pagine di Virgilio Sport sarà possibile, invece, seguire la diretta testuale e godere di tutti i contenuti di approfondimento dedicati alla gara che, come detto, ha tutti i contorni per essere una delle più appassionanti del torneo, oltre che rappresentare per i due contenti l’occasione per spostare dalla propria parte il conto negli scontri diretti.