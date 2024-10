Six Kings Slam, Sinner contro Alcaraz: a che ora si gioca la finale. Bertolucci spegne le polemiche sul nascere

Tutto pronto per la finale esibizione del torneo che si sta svolgendo in Arabia Saudita: oggi a Riyadh alle 20 l’ultimo atto della Six Kings Slam e intanto Jannik si dà alla danza

Tutto pronto per la finale del Six Kings Slam e ancora una volta ci sarà il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con i due giocatori che saranno uno contro l’altro per la terza volta in questa stagione e per la seconda a distanza di poche settimane dopo Pechino.

Sinner-Alcaraz: quando si gioca la finale a Riyadh

L’appuntamento da non perdere è per oggi alle ore 20 con la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ovviamente si tratta di un torneo di esibizione senza punti ATP in palio e di certo non è un trofeo prestigioso nel corso di una carriera ma la sfida tra l’azzurro e lo spagnolo è già diventata una grande classica del tennis mondiale e in molti si aspettano che sarà così ancora a lungo. L’evento sarà trasmesso a pagamento da Sky Sport, a anche con una diretta in chiaro su Supertennis e Cielo. Sarà possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now e Dazn.

Sinner-Alcaraz: Bertolucci fa chiarezza

Quello di oggi è il quarto confronto stagionale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e in questa stagione ad avere la meglio è sempre stato lo spagnolo che si è assicurato la semifinale di Indian Wells, la semifinale al Roland Garros e la finale al torneo di Pechino solo qualche settimana. Per certi versi le sconfitte contro lo spagnolo rimangono l’unica “macchia” di un stagione al limite della perfezione di Jannik Sinner. L’azzurro infatti si è aggiudicato complessivamente 7 titoli, di cui due Slam. Lo spagnolo ha sì vinto gli scontri diretti ma è stato meno regolare nel corso dell’anno perdendo qualche partita di troppo che era anche alla portata.

Sui social si discute molto della rivalità tra i due giocatori con la finale di oggi, anche se in un torneo di esibizione, che diventa improvvisamente molto importante. E all’affermazione di un tifoso che sottolinea come il match con lo spagnolo possa mettere Sinner in una situazione scomoda (“Se perde diranno che Alcaraz è avanti negli scontri diretti ed è più forte, se vince invece che può spuntarla solo in un’esibizione”), interviene anche l’ex tennista e voce del tennis su Sky, Paolo Bertolucci che mette le cose a posto: “Ognuno può dire quello che vuole su Sinner e Alcaraz ma in ogni caso anche domani rimarranno i 4000 punti di distacco”.

Jannik si diverte con le danze arabe

Alla vigilia della finale del Six Kings Slam, dall’Arabia Saudita arrivano anche delle immagini particolare che riprendono alcuni dei giocatori impegnati nel torneo che si divertono alle prese con le danze arabe. Insieme a Nadal, Medvedev, Alcaraz e Rune, c’è ovviamente anche Jannik che sembra divertito e anche un po’ imbarazzato.