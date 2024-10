Six Kings Slam, Medvedev rivela i motivi della sfuriata con Sinner: i social puntano il dito contro il russo e Rune

Jannik Sinner ha vinto il match inaugurale all’evento Sir King Slam in Arabia Saudita. Medvedev ha mostrato evidenti segnali di frustrazione poi ha messo: “Mai giocato contro nessuno come Jannik”

Il conteggio è stato piuttosto semplice: 68 minuti di gioco. Tanto è durata la gara dei quarti di finale del Six Kings Slam, l’evento di esibizione che si sta disputando in Arabia Saudita e che ha visto ai nastri di partenza alcuni dei migliori tennisti al mondo. 68 minuti sono bastati a Jannik Sinner per battere quella che una volta è la sua bestia nera nel circuito e per Medvedev è il momento delle spiegazioni.

Medvedev: la sfuriata del russo

Daniil Medvedev si è reso protagonista di alcuni gesti di frustrazione nel match perso contro Jannik Sinner. Dopo essere stato dominato nel primo set con il punteggio di 6-0, il moscovita ha provato una reazione nel secondo cercando di rientrare nel match ma all’ennesimo punto vinto dall’italiano ha scagliato con forza la racchetta per terra. Dall’altra parte della rete Jannik è apparso un po’ interdetto ma non si è lasciato coinvolgere dal momento no del suo avversario.

“Mai giocato con uno come Jannik”

E alla fine della partita è lo stesso Medvedev a spiegare indirettamente i motivi del suo sfogo in campo: “Di solito penso a Jannik come uno costante, simile a una macchina e a Carlos come uno più altalenante ma con colpi di classe. Quando Carlos è al massimo lo considero leggermente superiore. Ma oggi ho cambiato idea. Non ho mai giocato contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. E’ stata una sensazione difficile in campo perché mi sentivo bene, stavo combattendo bene anche fisicamente. Il mio tennis non era male e ho perso. Non ricordo che mi fosse mai successa una cosa così”.

Rune e Daniil: la sconfitta non fa male

In Arabia Saudita è durata solo una partita l’avventura di Daniil Medvedev e Holger Rune ma per entrambi non si può dire che le cose siano andate male almeno sotto il profilo degli incassi. Sui social i tifosi hanno provato a fare i conti in tasca soprattutto al russo che è stato in campo poco più di un’ora contro Sinner: “Medvedev ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per 68 minuti contro Jannik. Praticamente sono 21,739 dollari al minuto e 362 dollari al secondo”. Insomma un piatto ricco per il russo così come per il danese che già alla vigilia dell’evento sembrava “l’intruso” della situazione visto che dei sei partecipanti non ha mai vinto uno slam ed è reduce da un 2024 decisamente complicato in cui è sembrato andare indietro piuttosto che avanti. Per i due tennisti sui social sono arrivate tante critiche per mancanza di impegno e per un torneo affrontato solo in modalità bancomat.

