Skeleton, Valentina Margaglio straordinaria seconda ad Altenberg

17-12-2021 18:44

Secondo podio stagionale e in carriera nella Coppa del Mondo femminile per una strepitosa Valentina Margaglio, che sul budello di Altenberg si è piazzata seconda a soli 11 centesimi dalla padrona di casa tedesca Tina Hermann. Per l’Italia si tratta del miglior risultato di sempre in una gara del circuito maggiore, la stessa Valentina tre settimane fa aveva conquistato il primo podio azzurro di sempre in Coppa finendo terza a Igls, il budello di Innsbruck. La 28enne nativa di Casale Monferrato, padre italiano e madre della Costa d’Avorio, nella seconda manche ha fatto segnare il miglior tempo di spinta e anche quello parziale assoluto guadagnando una posizione rispetto a metà gara. Terza la russa Yuliya Kanakina a 42 centesimi, quarta l’austriaca Janine Flock. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo femminile di skeleton è in calendario il 31 dicembre a Sigulda, in Lettonia.

“E’ stata una bella prova di maturità dopo essermi ribaltata due settimane fa su questo stesso tracciato – ha detto Valentina a fisi.org -. Sono molto contenta, perchè le condizioni erano un po’ difficili, c’era tanta nebbia e la pista non era velocissima, occorreva azzeccare i materiali e ci sono riuscita. Quando sono scesa io pensavo che la pista non tenesse e invece ho tenuto duro e sono passata indenne. Nella seconda ho puntato alla vittoria, però avevo qualche centesimo di troppo dalla vetta. La soddisfazione è sapere che nessuno può dire che raggiungo bei piazzamenti solo su piste facili come Igls, ma anche sulla seconda pista più difficile al mondo come Altenberg. Non ho mai voluto guardare i numeri in questa stagione, adesso mi sto rendendo conto che ho lavorato tanto e mi sono avvicinata alle avversarie più forti, il prossimo passo è puntare alla prima vittoria”.

