Sky - Accordo tra Fiorentina e Arsenal per Vlahovic: il giocatore prende tempo

05-11-2021 16:21

L’ Arsenal fa sul serio per Dusan Vlahovic. I ‘Gunners’ hanno incontrato nei giorni scorsi a Londra la dirigenza della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone e Daniele Pradè, per provare a trovare l’accordo per il trasferimento del centravanti serbo.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, Arsenal e Fiorentina hanno raggiunto l’intesa con il club inglese che ha accettato di soddisfare la richiesta della società di Commisso di 80 milioni di euro tra parte fissa e l’inserimento di alcuni bonus.

Come raccontato da Goal.com nei giorni scorsi , i Viola hanno fissato il prezzo di Dusan Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2023, proprio a 80 milioni di euro. Lo stato maggiore della società che è volato in Inghilterra per dialogare con alcuni club interessati.

A complicare l’affare è la distanza tra la richiesta di Vlahovic e la proposta dell’Arsenal al calciatore. Per ‘Sky Sport’, il serbo classe 2000 vuole aspettare offerte più importanti, anche la prossima estate, e non prendere decisioni affrettate.

Dal canto suo, la Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic già a gennaio e tuffarsi sulla ricerca del sostituto. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Domenico Berardi del Sassuolo, già nel mirino nelle scorse finestre di mercato.

OMNISPORT