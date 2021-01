Slalom di Zagabria, vince Petra Vlhova

La slovacca Petra Vlhova si è aggiudicata la sua diciottesima gara in carriera in Coppa del Mondo, l’undicesima tra le porte strette, trionfando in un equilibratissimo slalom femminile di Zagabria, disputato in condizioni di neve pessime e con la seconda manche sotto i riflettori.

5 i centesimi di vantaggio della fuoriclasse slovacca sull’austriaca Katharina Liensberger, seconda come a Semmering cinque giorni fa dove aveva colto uno storico successo la svizzera Michelle Gisin, oggi terza a 22 centesimi. Quarta a 27 la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che per pochissimo manca l’appuntamento col 100° podio in Coppa del Mondo in carriera. Vlhova è sempre più leader della classifica generale e di quella di specialità.

Lontane dalle prime posizioni le azzurre: sedicesima Irene Curtoni, ventiduesima Marta Rossetti, ventiquattresima Martina Peterlini.

OMNISPORT | 03-01-2021 18:08