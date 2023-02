Slalom – La prima manche è di Feller, bagarre alle sue spalle, l’Italia c’è

Lo slalom in corso di svolgimento ai mondiali di Courcheval/Meribel vede l’’austriaco davanti a tutti dopo la prima prova, dietro ci sono 16 atleti in meno di un secondo, tra cui gli azzurri Vinatzer, quinto, e Sala, ottavo.

19-02-2023 11:21

Prima manche intensissima quella che va in scena ai mondiali di sci dove è lo slalom maschile a chiudere il programma.

A staccare il miglior crono è, un po’ a sorpresa, l’austriaco Manuel Feller che trova un ottimo 46’’93. In seconda piazza ci sono Braathe e Ginnis, staccati di 13 centesimi, poi Strasser a 14 centesimi.

Male il numero uno dei favoriti, Moic Mellard che esce dopo due porte, ma c’è anche da dire che le temperature miti e la pista ghiacciata hanno messo in difficoltà parecchi atleti.

L’Italia si è difesa bene ed è in corsa per una medaglia che mancherebbe da ben 12 anni quando Manfred Moelgg fu d’argento in slalom ai mondiali di Garmisch: Alex Vinatzer è quinto a 44 centesimi, Tommaso Sala ottavo a 71 centesimi.

Ci gioca tutto nel secondo round a partire dalle 13.30.