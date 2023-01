Slittino: Fischnaller terzo a Sigulda, allunga in classifica generale

08-01-2023 15:02

Ottimo terzo posto, a Sigulda, per Dominik Fischnaller, che allunga nella classifica generale di slittino. L’azzurro ha terminato la prova a 267 millesimi dal padrone di casa, il lettone Kristers Aparjods. In questa stagione, non era mai salito neanche sul podio quest’ultimo. Al secondo posto, a sorpresa, il tedesco Max Langenhan, che ha recuperato due posizione nell’ultima manche, terminando a 0.253. Anche Fischnaller ha fatto un sorpasso nell’ultima frazione, scavalcando il tedesco Felix Loch.

Positivo, per l’italiano, anche che il suo avversario diretto – l’austriaco Wolfgang Kindl – non abbia mai trovato feeling nella gara e abbia chiuso all’undicesimo posto, a 1.283 dal primo in classifica. In generale, ora, Fischnaller ha 465 punti, Kindl è a 372, Gleirscher a 351 e Loch a 341. Tra una settimana nuova prova a Sigulda, valida anche per il campionato europeo.