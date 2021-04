Smalling: "Siamo scossi ma stiamo bene"

Chris Smalling sui social si è rivolto ai tifosi della Roma dopo la rapina a mano armata subita nella sua casa nella Capitale: “Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite, senza causare danni o angoscia agli altri”.

Anche la moglie sui social ha voluto tranquilliazzare tutti: “Grazie a tutti per il supporto – ha scritto Sam- . Anche se ancora un po’ scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire che coloro che vivono le loro vite come quella di questi ladri, entrando nella nostra camera da letto puntandoci pistole alla testa, ripensino alle loro scelte e vivano in modo più dignitoso, rispettabile e consapevole, come uomini veri e non topi (irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non sono state semplici ma c’è sempre un’altra strada”.

OMNISPORT | 17-04-2021 10:46