Paola Ferrari rivive incubo: Rapinata in stessa casa di Smalling

Quando ha saputo della rapina a Smalling, che si è trovato di fronte tre uomini armati e incappucciati di notte in casa, Paola Ferrari ha avuto un flashback terribile. La giornalista della Rai, conduttrice di 90esimo minuto, ha rivissuto lo stesso dramma che era capitato a lei qualche anno fa. E per giunta nella stessa abitazione dove oggi abita il difensore della Roma. Lo ha raccontato lei stessa su twitter.

Paola Ferrari ricorda la rapina di cui fu vittima

Il volto di Novantesimo Minuto pubblica un video del Tg2 dell’epoca e scrive: «Turbata dalla rapina con sequestro subita da Smalling, nella stessa casa dove sono stata rapinata. Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili. Perché dopo due anni questa storia si ripete?»

L’episodio risale all’inizio del 2018: la Ferrari fu rapinata di notte nello stesso appartamento in affitto sull’Appia Antica, tra l’Ardeatina e l’Eur dove oggi vive Smalling. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati dalla finestra scardinando la grata e avrebbero svegliato e preso in ostaggio Smalling per farsi aprire la cassaforte e farsi consegnare soldi e preziosi.

Il bottino è stato di un Rolex, gioielli, altri preziosi e 300 euro in contanti.

Smalling ancora scosso per l’episodio

Il difensore della Roma dopo la turbolenta giornata vissuta ha scritto un post su twitter: “Voglio ringraziare ognuno di voi per gli auguri e il supporto. Sebbene la mi famiglia sia ancora scossa, fortunatamente siamo illesi. Spero che queste persone possano trovare altri motivi per vivere senza causare danno e sofferenza agli altri”.

SPORTEVAI | 17-04-2021 08:49