Snowboard, c'è l'esordio stagionale della Moioli

La coppa del Mondo è ferma dallo scroso 17 dicembre

31-01-2023 12:26

Dopo la lunga sosta, con l’ultima tappa di Coppa del mondo disputatasi a Livigno lo scorso 17 dicembre, sono nove uomini e cinque donne gli azzurri iscritti alla gara di snowboardcross del massimo circuito che farà tappa sulle piste casalinghe di Cortina d’Ampezzo. Il programma prevede un’unica giornata di gare il 4 febbraio, con qualifiche a partire dalle ore 11.00 e la fase ad eliminazione.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato tra gli uomini Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Devin Castello, Jamie Lee Castello, Michele Godino, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Luca Abbati e Niccolò Colturi. Al femminile, esordio stagionale per Michela Moioli – sulla pista che la vide vincitrice lo scorso anno in Coppa del mondo, prima delle Olimpiadi -, insieme a Caterina Carpano, Francesca Gallina, Sofia Belingheri e Raffaella Brutto.

Una pista che evoca dolci ricordi a Moioli, vincitrice lo scorso anno nIl circuito proseguirà poi con le tappe di Sierra Nevada (Spa), Veysonnaz (Svi) e Mt. St Anne (Can), con le finali dal 24 al 26 Marzo. In mezzo, naturalmente, i Mondiali di Bakuriani, in Georgia, dal 19 febbraio al 5 marzo.