Snowboard: obiettivo medaglie per gli italiani

Run di qualificazione ok per i nostri italiani in quel di Rogla, dove nel pomeriggio si disputerà la fase finale per quanto riguarda il PGS dei Mondiali di snowboard parallelo.

Roland Fischnaller, bronzo iridato in carica, proverà ancora a centrare il colpaccio: il veterano azzurro è quarto al momento anche se a guidare c’è un terzetto russo che fa paura: in testa Igor Sluev, poi il detentore del titolo Dmitri Loginov ed Andrey Sobolev.

Tra le donne niente da fare per l’unica rappresentante italiana, Nadya Ochner: l’azzurra è solo diciottesima ed eliminata per ventuno centesimi. Germania che al momento è apparsa in gran spolvero: tre teutoniche in testa dopo le qualificazioni, con Ramona Theresia Hofmeister che punta dritta all’oro.

Niente da fare per l’attesissima Ester Ledecka che ha dovuto dare forfait per via di un infortunio.

Obiettivo medaglie quindi per i nostri snowboarder al via questo pomeriggio a Rogla.

OMNISPORT | 01-03-2021 12:16