Sofia: Musetti viene sorpreso da Huesler

01-10-2022 17:27

Non ci sarà una finale tutta azzurra a Sofia. In attesa di Jannik Sinner, atteso al confronto con Holger Rune, nell’altra semifinale Lorenzo Musetti ha ceduto a sorpresa in due set contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler, per la prima volta nella finale di un torneo del circuito Atp.

Il rossocrociato, numero 95 del mondo, si è imposto con i parziali di 7-6, 7-5, sfruttando gli errori del tennista di Carrara, soprattutto nel tie-break del primo parziale, perso 7-5 dopo essere stato in vantaggio 5-1. Musetti da lunedì raggiungerà in ogni caso la posizione nel ranking più alta della sua carriera, al numero 26 del mondo.