02-06-2022 19:13

Antonino Pizzolato scrive una bellissima pagina di storia per l’Italia. Il 25enne di Castelvetrano ha vinto la medaglia d’oro agli Europei, confermando quanto di buono visto a Tokyo 2020, quando l’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo.

Non è tutto però, Pizzolato ha realizzato anche il record del mondo con 217 kg alzati, per un totale di 392 kg. Una gara e una prova di forza incredibile per l’italiano, all’esordio in una categoria superiore con una condizione fisica fuori dal comune.

Bene anche l’altro italiano Ficco, che però ha chiuso quarto e perciò fuori dal podio. Il movimento del sollevamento pesi azzurro però ha dimostrato ancora ampi miglioramenti, ma nessuno si sarebbe aspettato una giornata del genere. Pizzolato ha dimostrato di essere il migliore al mondo nella sua disciplina e adesso vuole continuare a stupire, magari migliorando anche quello che a oggi è il suo record.

Questa quindi la classifica finale

NINO PIZZOLATO 392

KARLOS NASAR 382

DAVITADZE 369

FICCO 366