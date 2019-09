SONDAGGIO - Chi vincerà il campionato di Serie A 2019-20?

Il campionato 2019-20 vede in lizza 20 squadre ma solo in 3 sono realisticamente accreditate per la vittoria finale. In pole position non può non esserci la Juventus. Madama cerca il nono successo consecutivo, presentandosi ai nastri di partenza con un nuovo timoniere (Maurizio Sarri al posto di Max Allegri) e con una rosa almeno in parte rinnovata. Non c’è più Barzagli ma al suo posto è arrivato il baby prodigio DeLigt, a Cristiano Ronaldo e Dybala in avanti si è aggiunto Higuain, mentre a centrocampo ci si aspetta l’esplosione di Ramsay o Rabiot.

Koulibaly a Ghoulam sono arrivati sotto il Vesuvio pezzi da 90 come Manolas in difesa e Lozano in attacco. In seconda fila c’è ovviamente il Napoli di Carletto Ancelotti. Gli azzurri come al solito hanno operato solo piccoli interventi di miglioria su un telaio affidabilissimo: confermati tutti i big da Insigne a Allan, daa Ghoulam sono arrivati sotto il Vesuvio pezzi da 90 come Manolas in difesa e Lozano in attacco.

Inter targata Antonio Conte. La squadra nerazzurra completamente ridisegnata dal tecnico leccese con la maestria di Beppe Marotta in sede di calciomercato, ha mandato via i “fenomeni” bizzosi come Barella, Sensi, Godin, Lukaku e da ultimo Alexis Sanchez. In terza posizione, ma solo perché classificatasi terza nella stagione scorsa, l’targata Antonio Conte. La squadra nerazzurra completamente ridisegnata dal tecnico leccese con la maestria di Beppe Marotta in sede di calciomercato, ha mandato via i “fenomeni” bizzosi come Icardi , Perisic e Nainggolan e ha ricostruito la formazione con innesti di grande sostanza come, Sensi, Godin, Lukaku e da ultimo

Difficile che altre pretendenti outsider possano inserirsi nel discorso scudetto: il Milan in ristrettezze economiche, la nuova Roma di Fonseca piena di giovani interessanti, la Lazio di Simone Inzaghi con il suo undici collaudatissimo, l’Atalanta da Champions di Gasperini o il Toro di Mazzarri ben difficilmente potranno tenere il passo delle prime tre corazzate.

Il campionato 2019-20 è appena iniziato, a voi fare il pronostico nel nostro sondaggio

VIRGILIO SPORT | 05-09-2019 15:36