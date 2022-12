SONDAGGIO - Come sarebbe andata l'Italia a Qatar 2022?

05-12-2022 12:08

La fase a gironi si è conclusa decretando le 16 nazionali meritevoli della fase finale del Mondiale in Qatar. Le grandi favorite, ovvero Brasile, Argentina, Francia e Spagna, sono tutte approdate agli ottavi di finale, come da pronostico. Non sono mancate le sorprese, però: Belgio e Germania non sono riuscite a uscire dal proprio raggruppamento, in favore di Giappone e Marocco. Anche la Corea del Sud di Son, stella del Tottenham, è arrivata alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

Visti questi risultati e lo stato di forma mostrato dalle varie nazionali partecipanti, come sarebbe andata secondo voi l’Italia se fosse riuscita a qualificarsi? Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

