SONDAGGIO - Corsa scudetto: chi è oggi la tua favorita alla vittoria?

14-03-2022 13:03

Della moviola di Torino-Inter ne sentiremo parlare ancora per molto, ma oltre al rigore non concesso a Belotti il posticipo di ieri ci lascia in eredità una classifica nuovamente stravolta. Il pareggio dell’Inter lascia i nerazzurri a -4 dal Milan e quindi non più “virtualmente” primi, neanche in caso di vittoria nel recupero con il Bologna. A nove partite dal termine del campionato la corsa per lo scudetto si fa sempre più emozionante e un ruolo fondamentale potrebbe averlo il calendario.

Con 27 punti in palio (30 per l’Inter) può davvero succedere di tutto, e i tanti big match in calendario risulteranno decisivi. Il Milan deve ancora affrontare Lazio, Fiorentina e Atalanta, ma le prossime quattro gare sono almeno sulla carta più abbordabili: Cagliari, Bologna, Torino e Genoa. Senza contare che, in caso di arrivo a pari punti, i rossoneri sono in vantaggio sull’Inter, che è attesa da Fiorentina, Juventus e, nella settimana del derby di ritorno di Coppa Italia, dalla Roma di Mourinho. Contro i giallorossi deve ancora giocare pure il Napoli, che deve affrontare pure Atalanta e Fiorentina. Alla Juventus, infine, oltre che l’Inter mancano Lazio e Fiorentina, all’ultima giornata.

