SONDAGGIO - Inzaghi merita ancora la fiducia dell'Inter?

03-10-2022 15:03

Il momento che stanno vivendo i nerazzurri è, senza troppi dubbi, il più complesso delle ultime quattro stagioni. Nono posto in Campionato con soli 12 punti conquistati in 8 partite; un po’ meglio in Champions, con una vittoria su due ma contro l’abbordabilissimo Viktoria Plzen: la panchina di Inzaghi traballa, e non poco.

Conferma o esonero? Il destino di Inzaghi appeso a un filo

Come è naturale che sia, in questi casi, nelle stanze di comando della società di via della Liberazione ci si sta domandando se abbia senso continuare con Inzaghi o meno. Decisione quanto mai difficile, sia per una questione economica, sia per una tecnica per via della penuria di alternative valide.

A parziale giustificazione del tecnico piacentino i numerosi, e pesanti, infortuni in casa nerazzurra, primo fra tutti Romelu Lukaku. La perdita dell’attaccante belga ha significato un notevole impoverimento del potenziale offensivo della rosa, a cui il solo Lautaro Martinez non ha potuto sopperire.

Dall’altro lato, però, il divario qualitativo tra l’ultima Inter scudettata della gestione Conte e quella vista l’anno scorso, in special modo nella seconda metà di campionato, è netto e visibile. E in questo Campionato le cose sono andate solo peggiorando. Senza dubbio i prossimi impegni, già a partire dalla doppia sfida col Barcellona di martedì 4 e mercoledì 12 ottobre, saranno decisivi: se l’Inter dovesse sprofondare ancora di più, il sottile filo che lega Inzaghi alla panchina nerazzurra potrebbe definitivamente spezzarsi.

Voi cosa pensate? Terreste ancora Inzaghi, aspettando il rientro degli infortunati, oppure siete dell’idea che un cambio al timone nerazzurro sia ormai inevitabile? Fatecelo sapere rispondendo al sondaggio qua sotto!

