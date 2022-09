SONDAGGIO - L'esperimento del VAR, dopo cinque anni, è ancora positivo?

12-09-2022 15:07

Il caos assoluto scoppiato negli ultimi minuti di Juventus – Salernitana di domenica 11 settembre è ancora ben impresso nelle retine degli spettatori. I bianconeri, dopo aver sofferto nella prima frazione, sono stati in grado di recuperare il doppio svantaggio imposto dalla squadra di Davide Nicola, rimontando fino al 2-2 grazie alle reti di Bremer e Bonucci. In pieno recupero, sull’ultima azione disponibile, il corner calciato da Cuadrado è stato girato in porta di testa da Arek Milik, facendo letteralmente esplodere l’Allianz Stadium. Esplosione che, da gioia, si è tramutata in rabbia per la decisione (difficilmente comprensibile in diretta, ma ancora di più assurda a posteriori) di annullare il per una posizione di fuorigioco da parte di Bonucci.

Nelle ore successive, tutto il mondo calcistico italiano, a prescindere dal tifo, si è riunito sotto un unico interrogativo: che senso ha avere l’ausilio della tecnologia, se viene usata in questo modo?

Incomprensibile in diretta, pazzesco nel post gara: il “giallo” di Candreva

Dopo aver convalidato la rete, Matteo Marcenaro, arbitro 29enne esordiente lo scorso anno, si è sentito richiamare dal VAR (composto per questa partita dalla coppia Banti-Meli) per una posizione sospetta. Leonardo Bonucci, come mostrano le immagini, tenta (invano) di colpire di testa il pallone spizzato da Milik. Sempre le suddette immagini lo ritraggono con una gamba qualche centimetro avanti rispetto alla linea dei difensori. Marcenaro opta, così, per invalidare la rete, trasformando le precedenti urla di gioia dei tifosi juventini in strepiti di rabbia. La decisione dell’arbitro di Genova appare sin da subito piuttosto strana, essendo sì Bonucci più avanti con una gamba, ma del tutto ininfluente sulla traiettoria del pallone (non avendolo toccato) e sulle capacità di intervento di Sepe, che non è rimpallato nella visuale. Già questo sarebbe stato sufficiente per bollare come errata la decisione di arbitro e VAR, ma c’è di più. Nelle diverse trasmissioni sportive che hanno analizzato il match, nel post gara hanno inziato a circolare in breve tempo ulteriori immagini, in cui viene ritratto Antonio Candreva, autore della prima rete granata, almeno mezzo metro più vicino alla porta rispetto a tutti gli altri. Di fatto, rendendo ufficialmente regolare la rete dell’attaccante polacco della Juventus. Alla luce di tutto ciò, le domande che tutti si sono posti: come hanno fatto in sala VAR a prendere una cantonata di tali dimensioni? Queste immagini non erano disponibili? E se sì, perchè?

Il dubbio sul VAR: è un esperimento ancora da considerarsi positivo?

Ormai sono cinque anni che il VAR ha fatto la sua comparsa nel campionato italiano, con premesse ben chiare: ridurre al minimo le polemiche e risolvere, nei limiti del possibile, gli errori che, umanamente, possono capitare agli arbitri di campo. Dopo quattro stagioni complete e una in corso, però, queste premesse si possono dire disattese quasi nella loro totalità. Le polemiche, se possibile, sono state acuite per via di un protocollo non sempre chiaro (per usare un eufemismo) nelle sue regole interne e nella sua applicazione e per decisioni, quella di Juve – Salernitana è solo l’ultima, davvero incomprensibili. Posto che tornare indietro e rimuovere la “moviola in campo” è sostanzialmente impossibile, c’è da domandarsi come sarebbe possibile risolvere le magagne che ancora affliggono il sistema.

Ma ora tocca a voi dirci la vostra. Ritenete il VAR un esperimento tutto sommato riuscito? O vi schierate dalla parte di quelli che non ne sono soddisfatti? Vorreste mantenerlo ma cambiando qualcosa, oppure rimuoverlo del tutto? Ditecelo nel nostro sondaggio!

ITALIAMEDIA