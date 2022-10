SONDAGGIO - Prendereste CR7 a parametro zero nella vostra squadra?

24-10-2022 17:02

Da quando, nell’estate 2021, ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United, l’avventura di Cristiano Ronaldo nella Terra di Albione è stata caratterizzata da più bassi che alti. Nonostante il passaggio di consegne tra Ole Solskjaer e Erik Ten Hag, l’impiego di CR7 è rimasto bassino per i suoi standard, portando l’asso portoghese a manifestare più di un malumore, culminati con la “fuga” dall’Old Trafford prima del termine del match contro il Tottenham e la conseguenza esclusione dal successivo contro il Chelsea.

Nonostante l’età non più verdissima (compirà 38 anni il prossimo 5 febbraio) l’ex Juve, Real Madrid e Sporting Lisbona vanta ancora una forma fisica invidiabile e, quando schierato, può ancora dire la sua in zona gol, sebbene nelle ultime due stagioni le sue percentuali realizzative siano notevolmente calate: nel triennio bianconero ha totalizzato la bellezza di 101 reti in 134 presenze, mentre nella sua seconda esperienza a Manchester 26 in 50, di cui solo 2 in questa stagione.

Il suo rapporto con i Red Devils sembra ormai destinato a concludersi a breve e da qui sorge la domanda? Dove andrà? La risposta sicuramente non arriverà prima della conclusione del Mondiale in Qatar, ma già ora possiamo azzardare qualche ipotesi. Sebbene Ronaldo smani per giocare ancora la Champions League, difficilmente lo vedremo con un’altra maglia in Europa: pochi club possono permettersi il suo stipendio e ancora meno sarebbero disposti ad accettare un personaggio così ingombrante nello spogliatoio. Ancora meno probabile un suo approdo sulle dorate sponde degli Emirati Arabi nonostante, a quanto sembra, gli siano state recapitate offerte da far vacillare chiunque (si parlava di un biennale da 250 milioni totali, qualche mese fa). La soluzione più probabile, quindi, è vederlo impegnato nella Major League Soccer americana sulla falsa riga di Zlatan Ibrahimovic qualche anno fa. Magari proprio negli stessi LA Galaxy. L’approdo del fenomeno di Funchal in America creerebbe un aumento esponenziale dell’attrattiva verso un campionato già in netta crescita.

Ma ora tocca a te! Se foste nella dirigenza della vostra squadra del cuore, prenderesti CR7 a parametro zero? O ritenete che il rischio con un personaggio del genere non valga la candela? Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

