Sorpresa Brahim Diaz: convocato nella Spagna

C’è anche Brahim Diaz tra i convocati della Spagna per le prossime due, decisive, gare valide per la qualificazione ai Mondiali 2022. Il giocatore milanista, infatti, figura nella lista stilata da Luis Enrique per le sfide che la Roja deve vincere a tutti i costi per poter sperare nel primo posto.

Una decisione a sorpresa quella del tecnico spagnolo, visto e considerando come Brahim Diaz non scenda in campo con la maglia del Milan dal tre ottobre. Da lì l’ex Real Madrid ha dovuto fare i conti con il coronavirus, sedendosi in panchina contro la Roma, per poi giocare titolare contro il Porto in Champions League.

Diaz non è al meglio, visto il covid e il ritorno solamente un mese dopo l’ultima gara, quella del tre ottobre contro l’Atalanta, ma Luis Enrique si fida ciecamente di Brahim Diaz, in carriera una sola volta in campo con la casacca della Spagna, tra l’altro lo scorso giugno in amichevole contro la Lituania.

Brahim non ha fatto parte della spedizione europea, che ha visto la Spagna cadere in semifinale contro l’Italia poi laureatasi campione continentale, ma sembra essere diventato una pedina importante per un Luis Enrique che dovrà a tutti i costi battere la Grecia l’11 novembre, sperando in un k.o della Svezia.

La squadra nordica è infatti la favorita per il passaggio diretto ai Mondiali senza passare da quei playoff potrebbe essere destinata la Spagna, in virtù dei due punti in meno in classifica a parità di gare. La Svezia se la vedrà in Georgia, prima dello scontro diretto dell’ultimo turno.

Tornano nella selezione spagnola Carvajal e Ansu Fati, mentre è confermato Morata in attacco al pari di Fornals e Yeremy Pino.

I convocati della Spagna:

Portieri: Unai Simón, De Gea e Robert Sánchez.

DIfensori: Azpilicueta, Carvajal, Pau Torres, Eric García, Laporte, Iñigo Martínez, Gayà e Jordi Alba.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Koke, Mikel Merino, Carlos Soler e Gavi.

Attaccanti: Morata, Ansu Fati, Dani Olmo, Yeremy Pino, Sarabia, Rodrigo, Fornals e Brahim Díaz.

