Sorpresa Zaniolo: sui social rivela la sua squadra del cuore

La Fiorentina, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio? Oppure l’Inter, dove si è affermato a livello giovanile? O magari la Massese, la squadra della sua città? No, la squadra del cuore di Nicolò Zaniolo è un’altra. E non è neppure la Roma, dove si sta consacrando come enfant prodige del calcio italiano. La squadra per cui tifa il gioiellino giallorosso e del football nazionale è rivelata da alcuni post social scritti qualche anno fa.

Lo scoop – È Tuttosport, nella sua edizione odierna, a tirarli fuori dal bancone dei ricordi. Aveva appena 13 anni Zaniolo quando da ‘pischello’, sul suo account Twitter nuovo di zecca, scriveva messaggi colmi d’entusiasmo e di passione per un club dalla maglia a strisce. Inter? Acqua. Milan? Diluvio. Juventus? Fuoco! Già, perché erano vere e proprie dichiarazioni d’amore per la Vecchia Signora quelle affidate dal giovanissimo Zaniolo all’eternità dei social.

I post – Il 17 marzo 2013, ad esempio, tesseva le lodi dell’allenatore bianconero dell’epoca: “Altro che Mourinho: Antonio Conte”, con tanto di cuoricino ad accompagnare il messaggio. Qualche mese dopo, il 25 novembre, ecco invece un post entusiasta: “Salutate la capolista”. Cioè la Juventus, in vetta alla classifica della serie A grazie – ironia della sorte – allo 0-0 casalingo contro il Cagliari dell’attuale squadra di Zaniolo, la Roma. L’apoteosi il 4 maggio 2014: “La Juventus per la 32esima volta è campione d’Italia”. Sarebbero state 30 per la precisione, ma vallo a spiegare a un bianconero sfegatato come Zaniolo.

Le reazioni – Ovviamente la ‘scoperta’ della passione juventina del gioiellino della Roma ha mandato in fibrillazione i tifosi della Vecchia Signora, peraltro già stuzzicati dalla presenza di Paratici sugli spalti dell’Olimpico per la sfida di Champions contro il Porto. “È già della Juventus”, scrivono in tanti mentre qualcuno ironizza sulla presenza dell’uomo mercato bianconero nella Capitale: “Lo ha già opzionato con un semplice sguardo”.

SPORTEVAI | 14-02-2019 10:30