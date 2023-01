Sorrisi in casa Juve, Pogba parzialmente in gruppo

10-01-2023 14:40

Sorrisi in casa Juventus, e non solo per le otto vittorie consecutive con la porta immacolata, in attesa del big match contro il Napoli. Pian piano, Massimiliano Allegri sta recuperando uomini dopo una prima parte di stagione falcidiata dagli infortuni. Oggi il francese Paul Pogba si è allenato parzialmente in gruppo, il che significa che si avvicina il suo rientro. La data che viene considerata possibile per rivederlo in panchina e poi probabilmente in campo per uno spezzone di match è quella del 19 gennaio quando i bianconeri riceveranno la visita del Monza per la Coppa Italia.