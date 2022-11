16-11-2022 18:24

L’urna di Napoli ha composto i gironi iniziali degli Europei 2023, ai quali sia la Nazionale di De Giorgi che quella di Mazzanti si presentano da detentori: il torneo maschile (28 agosto-16 settembre) si svolgerà tra Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord, con le finali previste a Bologna, mentre quello feminile (15 agosto-3 settembre) sarà ospitato da Belgio, Italia, Estonia e Germania, con le Azzurre che sulla carta giocheranno in casa sino ai quarti di finale e la Final Four da disputare in Belgio.

L’Italia maschile sfiderà tra Roma, Perugia, Ancona, Bari e Bologna Svizzera, Estonia, Belgio, Germania e specialmente Serbia, per poi intrecciare il cammino con quello del gruppo in cui Polonia e Polonia battaglieranno per il primato: la Francia campionessa olimpica ha di fronte un girone comodo, mentre la Slovenia dovrà guardarsi dall’insidiosa Bulgaria.

L’Italia femminile incrocerà tra Verona, Monza, Torino e Firenze Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia e Svizzera nel girone che qualificherà 4 squadre agli ottavi di finale: alle campionesse mondiali della Serbia sono toccate Belgio e Polonia, mentre gli ostacoli principali di Olanda (il cui raggruppamento incrocerà quello italiano) e Turchia sono rispettivamente Francia e Germania.