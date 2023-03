Sottil è sicuro: "E' tornata l'Udinese spavalda di inizio campionato"

L'allenatore bianconero: "Ho alzato i toni con l'arbitro, Samardzic arriverà in alto, è umile e ha doti rare".

18-03-2023 23:36

Andrea Sottil, espulso per le proteste in occasione del rigore ripetuto da Zlatan Ibrahimovic, stila la disamina della vittoria contro il Milan, la seconda consecutiva delle Zebrette, ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo invertito la rotta lavorando sui dettagli, la prestazioni non mancavano, ma la partita di Bergamo è stata la svolta dell’Udinese; adesso siamo la squadra coraggiosa e spavalda di inizio torneo. La mia espulsione? Mi sono chiarito con l’arbitro, ho alzato i toni, ma non sono stato maleducato; se entri c’è la ripetizione del rigore, Beto l’ha toccata d’istinto. E’ una grande vittoria, frutto di una grane prova”.

Il tecnico di Venaria Reale dispensa giudizi sui suoi: “Samardzic diventerà un campione, è un classe 2002 con una tecnica, un controllo di palla e un’intelligenza nella giocata come pochi, ha il tiro. Stiamo lavorando con lui sull’intensità di gioco, è un ragazzo umile che vuole migliorarsi. Ha fame e voglia di arrivare: arriverà in alto. Pafundi è un ragazzino del 2006 che l’anno scorso giocava in Primavera. lo abbiamo aggregato a pieno regime in prima squadra, su di lui c’è un progetto importante. Sono d’accordo con Mancini quando dice che è un patrimonio per l’Udinese e il calcio italiano, ma ci sono giocatori che sono titolari e che hanno più esperienza, deve crescere in maniera serena facendo i giusti step”.