Spada, Coppa del mondo: Italia donne terza a Nanchino

Il quartetto azzurro formato da Isola, Fiamingo, Navarria e Santuccio ha battuto nella finalina la Polonia

26-03-2023 12:24

La spada donne italiana conquista il terzo posto nella prova di Coppa del mondo di Nanchino. Il quartetto azzurro era formato da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola. Le nostre spadiste hanno iniziato superando nettamente Taipei per 45-15, quindi hanno battuto l’Ungheria nei quarti di finale per 45-36; in semifinale, però, hanno dovuto alzare bandiera bianca contro la Francia (27-36), che poi ha vinto l’oro battendo la Corea del Sud per 45-35. Nella finale per il terzo posto, il nostro quartetto ha sconfitto la Polonia per 45-36.