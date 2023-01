15-01-2023 12:30

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Dalla Spagna arriva una vicenda che dimostra come anche al livello giovanile si possano intraprendere dei provvedimenti draconiani nei confronti dei ragazzini, anche se in questo caso qualcuno avrà da ridire sul pugno di ferro adottato (mentre qualcun altro riterrà invece questa storia un precedente utile per mettere in riga intemperanze dei calciatori in erba).

L’EFB Alfinden e il record di giornate di squalifica: cosa è successo in campo

I fatti: come riporta l’edizione online di Marca, il Comitato Competizioni Calcio di Base della Federcalcio Aragonese ha stangato l’Escuela de Futbol Base Alfindén per i fatti avvenuti in occasione della partita contro il Cristo Rey giocata lo scorso 17 dicembre.

Da quanto risulta, l’Alfindén in quel match si è distinto per una serie di comportamenti giudicati “molto gravi”, tenendo conto del fatto che i protagonisti di questa storia hanno solo 12 anni. Dal Comitato hanno infatti deciso di comminare 15 giornate di squalifica per due giocatori dell’EFB per aver aggredito l’avversario subito dopo il gioco fermo, “applicando la sanzione al massimo grado, dato il contesto in cui si sono verificati gli eventi di particolare impotenza dei giocatori avversari che giacevano sul campo di gioco”.

25 giornate di squalifica per un calciatore dodicenne

Non solo: a ciò si aggiunge un’altra squalifica di sei partite per insulti “gravi e ripetuti” all’arbitro per un altro giovane giocatore, ma il record si è toccato per un altro ragazzino con la maglia dell’Alfindén, che si è beccato 25 giornate di squalifica per una sommatoria di comportamenti scorretti ed anti sportivi: anche qui, aggressione nei confronti di un avversario a gioco fermo, altri non meglio specificati “atti violenti”, insulti all’arbitro. Per capire l’entità di questa decisione, pensiamo al fatto che nella nostra Serie A, quindi tra i professionisti, il record di giornate di squalifica appartenente a Dario Bonetti è di 39.

L’EFB Alfinden penalizzato anche in classifica

Più che una partita, una mattanza, una guerra tra bande (sebbene, da quanto risulti dagli atti, la divisione tra carnefici e vittime qui è netta) che ha prodotto sei infortuni e due giocatori costretti all’ospedalizzazione per le ferite ricevute. Per la cronaca, la partita è stata fermata dall’arbitro al 58′, con il risultato di 3-2 per il Cristo Rey: all’EFB Alfindén, come squadra, sono stati inoltre tolti due punti dalla classifica generale, il campo è stato chiuso per tre partite ufficiali ed inoltre è stata inflitta una multa da 400 euro. In caso di recidiva il club potrebbe essere escluso dal campionato: la società potrà eventualmente appellarsi.