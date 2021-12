Spal, Clotet: "Il ko non è colpa dei giocatori"

18-12-2021 20:07

Il tecnico della Spal Josep Clotet ha parlato dopo il pesante 4-0 subito contro il Frosinone, figlio anche del focolaio di Covid all’interno del gruppo squadra: “Abbiamo iniziato la partita bene ma la squadra non aveva la stessa mentalità di sempre. Poi loro hanno fatto un gol e da lì anche per via dei nostri errori è stato tutto difficile. Ho provato a sistemare la squadra nel secondo tempo e abbiamo creato qualcosa in avanti”.

“Alla fine però sono orgoglioso per come abbiamo lottato fino alla fine. Sono stati due giorni difficilissimi, noi stamattina non sapevamo ancora chi poteva giocare. Questo non è un alibi ma è una situazione sicuramente complicata per dei ragazzi giovani. Il nostro obiettivo continua ad essere migliorare e lavorare al massimo. Ripartiamo dal secondo tempo che mi è piaciuto. Ora dobbiamo fare punti in casa”.

Il 26 c’è il Benevento: “Dubito riusciremo a recuperare i giocatori positivi, vediamo in che condizioni possiamo lavorare per eliminare il rischio di contagi”.

OMNISPORT