Spal, dal Torino ne arrivano due

Si sblocca sul finire di mercato una trattativa in piedi da alcune settimane e che si conclude con la reciproca soddisfazione dei club coinvolti, il Torino nei panni del venditore e la Spal in quelli di acquirente. Alla corte di Leonardo Semplici arrivano infatti Kevin Bonifazi e Mirko Valdiori, rispettivamente con le formule del prestito con diritto di riscatto e controriscatto e a titolo definitivo.

Per Bonifazi, prodotto del vivaio del Torino, si tratta di un ritorno, avendo già giocato in prestito a Ferrara nella stagione 2016-2017, conclusa con il ritorno in A dei ferraresi dopo 49 anni di attesa. Valdifiori lascia invece il Torino dopo due stagioni deludenti: il regista romagnolo era stato acquistato dal Napoli per 3,5 milioni nell'ultimo giorno del mercato estivo 2016.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 23:20