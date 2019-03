Spal, l'appello controcorrente di Colombarini

Non si è ancora spenta in casa Spal la rabbia per il gol annullato a Floccari per un leggerissimo fuorigioco di Petagna nella partita persa 2-1 contro la Sampdoria.

Oltre alla protesta dei tifosi, durante la partita, si è fatta sentire anche la società attraverso le parole del patron Simone Colombarini: “Non ho ancora capito bene cosa abbiano visto gli arbitri. Rivedendo il gol ho visto che dove è arrivato Floccari, il difensore avversario non sarebbe arrivato. Per quello che ci hanno spiegato il gol non sarebbe stato da annullare”.

L’appello successivo però è volto a pensare al campo per non perdere di vista l’obiettivo salvezza, visto che il margine di vantaggio sulla terzultima resta minimo: “Usciamo con zero punti e bisognerà iniziare a farli, non dobbiamo più pensare alle polemiche e spero che con oggi si chiuda tutto".



SPORTAL.IT | 04-03-2019 21:25