Spal, Marino esalta i suoi ma ammette: "Espulsione decisiva"

La Spal completa una grande impresa in Coppa Italia, eliminando il Sassuolo lanciatissimo in Serie A. Un successo che mister Pasquale Marino si gode fino in fondo. Concedendo però parole di grande elogio anche ai neroverdi.

“Al Sassuolo posso fare solo i complimenti per il grande primo tempo che ha disputato. L’espulsione ha cambiato la partita, se non fosse arrivata per noi sarebbe stato molto più difficile”, ha infatti dichiarato il tecnico estense a ‘Rai Sport’.

Quindi i meriti della sua Spal: “Per noi è stata un’impresa, perché certo non scopriamo il valore del Sassuolo solo oggi. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, che hanno lottato su ogni pallone. Gli episodi ci hanno poi permesso di incanalare la partita come volevamo”.

OMNISPORT | 14-01-2021 20:45