Spal, nuova pretendente per Strefezza

Nella fin qui negativa stagione della Spal, l'eccezione è rappresentata da Gabriel Strefezza, capace di mettersi in luce nella stagione del debutto in Serie A.

L'esterno brasiliano prelevato dalla Cremonese potrebbe quindi lasciare Ferrara dopo una sola stagione, in caso di retrocessione, per restare nel massimo campionato, visto che le richieste non mancano.

Oltre all'interessamento del Torino di Davide Vagnati, neo ds granata e scopritore di Strefezza, ad essersi fatta avanti, secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', è anche la Fiorentina, che pensa all'ingaggio del giocatore per l'eventuale sostituzione di Pol Lirola.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 20:33