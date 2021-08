SPAL, Tacopina: "Servono un difensore, due centrocampisti e un altro attaccante"

E’ un Joe Tacopina già molto carico quello che ha rilasciato, nelle ultime ore, parole importanti alle colonne di Tuttosport. Il nuovo numero uno della SPAL, ha parlato in maniera molto chiara in merito alla costruzione della squadra per la stagione che prenderà il via il prossimo weekend.

“Sono fortunato – spiega il manager italo-americano -, lavoro con bravi dirigenti e con un allenatore perfetto per il nostro progetto, come Clotet. Non prometto nulla di più di quanto io possa fare. È chiaro, voglio riportare la SPAL dove merita di stare, in Serie A, quest’anno o al massimo tra due anni. Io gioco sempre per vincere, sono ossessionato dalla vittoria. Mercato? Clotet mi ha detto che vuole gente motivata, che abbia fame, non figurine o grossi nomi già con la pancia piena. Il nostro sarà un progetto tecnico che punterà molto sui giovani e sulla loro crescita. Abbiamo bisogno di un difensore, due centrocampisti e di un altro attaccante. L’obiettivo è essere subito competitivi ma senza pressioni. Noi ce la metteremo tutta per vincere ogni partita”.

La SPAL esordirà nel campionato cadetto domenica 22 Agosto. I ferraresi sono attesi dalla trasferta in terra toscana contro il Pisa.

