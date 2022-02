Spal, Venturato: "Parma squadra di valore assoluto"

25-02-2022 17:54

La Spal approda al Tardini per affrontare il Parma: alla vigilia del match il tecnico degli estensi Roberto Venturato avverte i suoi. “Tutte le gare, da qui alla fine del campionato, vanno vissute come fossero quella più importante, perché ogni gara determina morale, entusiasmo ma anche ciò che in classifica possiamo conquistarci”.

“Servirà questo spirito anche domani, quando affronteremo una squadra di grande capacità, di blasone che ha fatto tanti anni in A e li vuol tornare. Il Parma è una squadra di valore assoluto, serve attenzione e capacità di fare una prestazione importante”.

OMNISPORT