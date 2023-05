Spal vicina alla C, Oddo: "Lotteremo fino alla fine"

Il tecnico degli estensi: "Ci sono 6 punti in palio e ci sono ancora possibilità di salvarsi"

06-05-2023 19:12

Il tecnico della Spal Massimo Oddo ha parlato dopo la sconfitta di Palermo che mette sempre più a rischio gli estensi, più vicini alla serie C che mai: “Sicuramente il Palermo è partito meglio di noi, ha avuto predominino di campo e possesso palla pur non creando chissà che. I gol sono stati casuali, ma sono andati meritatamente in vantaggio. Abbiamo sbagliato qualcosina noi. Nel secondo tempo siamo stati 45 minuti nella metà campo avversaria e abbiamo provato a spingere fino alla fine. Merito anche del Palermo che è rimasto solido e compatto”.

Oddo vuole che la squadra non molli ora: “Ci sono 6 punti in palio e ci sono ancora possibilità di salvarsi. Bisogna correre. Poi c’è chi ha più caratteristiche e più meno. Il Palermo giocava con mente libera e sgombra e avevamo bisogno di tanta gamba. Mancano 180 minuti e lotteremo fino alla fine”.