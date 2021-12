Spalletti amaro: "Sbagliata la gestione nel finale"

01-12-2021 23:44

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dopo il 2-2 contro il Sassuolo: “Gli infortuni hanno influito: “Chiaro che Insigne, Ruiz e Koulibaly sono giocatori forti, ma non so dire come sarebbe andata. Quando il Sassuolo è tornato abbiamo sbagliato un po’ troppo nel giro palla, ma sappiamo che si tratta di una squadra forte e non siamo stati abbastanza bravi”.

“E’ mancata la qualità nella gestione della palla nel forcing finale loro, gliel’abbiamo ridata spesso e hanno costruito l’aggressione finale. La mia espulsione? Nel finale sono stato espulso perché ho protestato, sulla punizione per il gol di Ferrari c’è fallo su Rrahmani, invece viene dato fallo contro. Lo tira giù con il ginocchio e con il braccio lo tiene. Quello di Demme può essere anche fallo, ma prima c’è l’episodio di Rrahmani, ho avuto subito quella sensazione. Io cerco sempre di non andare a protestare e di non mandare ai giocatori, invece mi sembra che gli altri lo facciano spesso…”.

OMNISPORT