Spalletti, messaggio a De Laurentiis: "Servono rinforzi"

Dopo aver passato la prima parte del ritiro a rimarcare la forza dell’attuale rosa e il fatto che i rinforzi, seppur graditi, non fossero necessari, a due settimane dal via del campionato Luciano Spalletti sembra aver cambiato parzialmente idea.

Commentando la sofferta vittoria sull’Ascoli, infatti, il tecnico toscano del Napoli ha mandato un chiaro messaggio al presidente Aurelio De Laurentiis in vista degli ultimi 20 giorni di trattative.

“La società ci darà quello di cui abbiamo bisogno, ma non voglio crearee aspettative per andare dietro a nomi che non verranno mai. Abbiamo bisogno di un paio di rinforzi e sono convinto che la società riuscirà a darci ciò di cui abbiamo bisogno per essere pronti per l’inizio del campionato”.

Il messaggio finale è di speranza: “I giocatori hanno espresso le loro qualità. Insigne è il giocatore dal quale ci aspettiamo le giocate. Io sono fiducioso, perché ho potuto constatare che è questo un buon gruppo che può ambire a traguardi importanti”.

OMNISPORT | 09-08-2021 08:41