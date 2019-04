Spalletti profeta, l'Inter perde Brozovic

“Brozovic ha dolore e salterà sicuramente le prossime partite”.

La diagnosi anticipata fornita da Luciano Spalletti dopo l’infortunio subito dal centrocampista croato durante la partita contro l’Atalanta si è rivelata indovinata. Brozovic è stato infatti sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra.

Le condizioni del giocatore saranno rivalutate settimana prossima: l’obiettivo è recuperarlo quantomeno per la partita contro la Juventus, in calendario a San Siro per il 27 aprile alle 20.30.

Sicura invece l'assenza del giocatore contro Frosinone e Roma.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 12:43