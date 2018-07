Sparatoria con la polizia: morto ex giocatore NBA

Tyler Honeycutt è morto. Ala statunitense del Khimki Mosca di basket, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia a Sherman Oaks, nella contea di Los Angeles, dopo essersi barricato in casa per motivi ancora da stabilire. Gli Swat hanno poi fatto irruzione nell'appartamento trovandolo senza vita. Avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 15 luglio.

Le ricostruzioni provenienti dagli Stati Uniti riferiscono che Honeycutt avrebbe aperto il fuoco contro le forze dell'ordine per poi asserragliarsi per ore nella sua abitazione. La madre, preoccupata dal comportamento inconsueto del figlio, avrebbe poi a sua volta avvisato la polizia. Raggiunto l'abitazione, sarebbe partito lo scontro a fuoco poi risultato letale al cestista. I fatti sarebbero risalenti alla giornata di venerdì, in particolare intorno alle ore 17 del pomeriggio.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha emesso un comunicato attraverso cui spiega che gli uomini della Swat hanno trovato l'uomo all'interno dell'abitazione dichiarandolo immediatamente morto. Nel comunicato si aggiunge che le indagini sono in corso e che saranno forniti ulteriori dettagli sull'accaduto appena saranno possibili.

Tyler Honeycutt era nato il 15 luglio 1990 a Sylmar, località californiana a nord di Los Angeles. All'età di 19 anni iniziò a giocare in NCAA, il campionato di basket delle università americane, con gli UCLA Bruins (la squadra dell'Università di Los Angeles vincitrice di 10 campionati collegiali). Honeycutt partecipò al Draft NBA nel 2011, venendo selezionato dai Sacramento Kings. Mai realmente integratosi nella squadra, passò agli Houston Rockets con cui non giocò nemmeno una partita in NBA.

Si trasferì quindi al di qua dell'Oceano Atlantico, giocando in Israele (Ironi Nes Ziona), Turchia (Anadolu Efes Istanbul) e Russia (Khimki Mosca, con cui ha vinto l'Eurocup 2015).

