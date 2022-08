Spavento per Futre: ricoverato in ospedale

22-08-2022 09:55

Brutta avventura per Paolo Futre.

L’ex attaccante, classe 1966, è stato ricoverato, come riportato da Record, in un ospedale di Lisbona dopo che si è sentito male durante i funerali della madre.

Per fortuna per adesso soltanto tanto spavento e tanta preoccupazione tra i suoi fan. Nonostante questo piccolo malore, la leggenda portoghese ha postato, sul proprio profilo Twitter ufficiale, un messaggio che ha tranquillizzato tutti quanti: “Continuerò a combattere, ci sono ancora tante partite da giocare”. Si attendono gli esiti degli esami per saperne di più sul problema che ha avuto.