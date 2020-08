Spezia, a Cesena le prime tre gare casalinghe in A

Dopo aver vinto i playoff di Serie B superando in finale il Frosinone, lo Spezia si appresta a vivere una storica stagione di Serie A, la prima in assoluto.

Le prime partite interne, però, non verranno giocate allo stadio “Alberto Picco”, che necessita di lavori di adeguamento. Il club ligure ha comunicato di aver ottenuto il regolare via libera per l’iscrizione al massimo campionato italiano, specificando poi la sede delle prime tre gare casalinghe.

Questo il comunicato della società dopo l’ok ricevuto per la partecipazione alla Serie A: “La società Spezia Calcio comunica di aver ricevuto risposta positiva dagli organi competenti e di aver dunque ottenuto il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie A 2020/2021”.

In attesa dei lavori di adeguamento del proprio stadio, lo Spezia giocherà le prime tre gare casalinghe a Cesena: “Contestualmente, il Club di via Melara comunica che in attesa dei lavori di adeguamento dello stadio “Alberto Picco”, volti a soddisfare i criteri infrastrutturali della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Prima Squadra disputerà le gare interne sul terreno dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena”.

La società ringrazia il Cesena per la disponibilità mostrata nel ‘prestare’ le proprie strutture a inizio stagione: “Grande disponibilità dimostrata dal Cesena FC, dal Comune di Cesena e dalle Istituzioni del territorio romagnolo, alle quali va il più grande ringraziamento da parte dello Spezia Calcio e di tutti i tifosi spezzini”.

OMNISPORT | 31-08-2020 20:22